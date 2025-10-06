El partido prorruso SPD reclama hasta tres ministerios en un posible Gobierno checo

Tras una reunión en Praga con el presidente del país, el exgeneral de la OTAN Petr Pavel, el jefe de SPD dijo ante la prensa que a su partido le gustaría ocupar "al menos un ministerio, preferiblemente dos, tal vez tres", informó Radio Praga.

El jefe de Estado dijo hoy que "está claro que existe un interés en formar una coalición tripartita de gobierno", si bien todavía se deberá negociar la composición exacta del Gabinete.

Okamura, cuyo partido recibió el 7,8 % de los votos y 15 de los 200 escaños en la Cámara baja, aseguró en ese sentido que, por ahora, no ha habido con ANO "discusiones sobre apoyar un Gobierno en minoría".

Al ser preguntado si le podría interesar el cargo de presidente del Parlamento, el líder del SPD dijo: "Para mí los cargos no son la prioridad".

ANO ganó las elecciones con un 34,5 % de los votos y 80 de los 200 escaños en el Parlamento, por lo que necesita el apoyo de sus dos posibles socios, el SPD y de el partido antisistema 'Motoristé' (Motoristas), éste con 13 escaños en el nuevo Parlamento.

En la noche electoral, Babis había dejado entrever que prefería un gobierno monocolor, apoyado por el SPD y Motoristé.

El resto de las formaciones en el Parlamento, la gobernante alianza conservadora Spolu (Juntos), el partido de los Alcaldes (Stan) y el partido liberal de los Piratas, descartan aliarse con ANO.

Babis, uno de los hombres más ricos del país centroeuropeo con una fortuna milmillonaria gracias a Agrofert, un grupo agroindustrial, ya fue primer ministro entre 2017 y 2021.

Si bien no se le considera prorruso, sí es crítico con las ayudas checas, incluyendo militares, para que Ucrania afronte la invasión rusa.

Al mismo tiempo, el magnate de 71 años es un declarado admirador del presidente de EEUU, Donald Trump, y del primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán.

Por ahora, el presidente checo, que en el pasado ha criticado a Babis por sus supuestos conflictos de interés en torno a Agrofert, no le ha entregado aún el encargo para formar Ejecutivo.