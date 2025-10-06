El petróleo de Texas sube un 1,41 % tras un aumento de producción OPEP+ menor del esperado

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaron 86 centavos respecto al cierre de la jornada anterior.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo un nuevo aumento de la producción de crudo para noviembre, de 137.000 barriles diarios, lo que supone su octavo incremento mensual consecutivo.

Los operadores temían que este aumento pudiera llegar hasta los 500.000 barriles diarios.

En vísperas de la reunión, fuentes indicaron que, si bien Rusia abogaba por un aumento de 137.000 bpd para evitar presionar los precios, Arabia Saudita habría preferido duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar esa cifra para recuperar rápidamente su cuota de mercado.

"El mercado esperaba un aumento ligeramente mayor por parte de la OPEP+, como se reflejó la semana pasada", declaró Janiv Shah, analista de Rystad.

Este es el octavo incremento mensual desde abril, de entre 137.000 y 548.000 bd cada uno, con un aumento total de las cuotas de producción de más de 2,5 millones de barriles diarios (mbd), lo que equivale a alrededor del 2,4 % de la demanda mundial.

Con estos incrementos, la OPEP+ busca revertir dos recortes voluntarios de 2023: uno de 2,2 mbd, asumido principalmente por Arabia Saudí y Rusia; y otro de 1,65 mbd, repartido entre esos ocho miembros del grupo.

Una vez devueltos al mercado los 2,2 mbd, la OPEP señala que el incremento de noviembre se hace a cuenta del recorte de 1,65 mbd.

En el cómputo de la semana pasada, el oro negro perdió 4,84 dólares en medio de incertidumbres geopolíticas y la expectativa de que la OPEP+ eleve de nuevo su producción.

Y en Estados Unidos, los operadores temen una posible desaceleración de la economía a causa del cierre parcial del Gobierno federal de EEUU, activado ante la incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite.