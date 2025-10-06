El primer ministro chino viajará a Corea del Norte por aniversario del Partido del Trabajo

Pekín, 7 oct (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, viajará esta semana a Corea del Norte para asistir a las celebraciones con motivo del 80º aniversario de la fundación del Partido de Trabajo, que tendrán lugar el próximo viernes en Pionyang, informaron este martes fuentes oficiales.