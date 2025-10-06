El Secretario del Tesoro de EEUU seguirá al frente de la agencia de impuestos

Bessent asumió el control del IRS después de que el presidente, Donald Trump, destituyera al legislador Billy Long apenas dos meses después de nombrarlo en el puesto. Más tarde le propuso como embajador para Islandia.

Es la primera vez que un secretario del Tesoro combina sus labores con la dirección de la agencia de impuestos, algo que ha suscitado cierto debate sobre una posible politización del servicio.

Trump ha decidido que la sustitución del cargo pase de temporal a permanente y que Bessent se quede a cargo del IRS, según explicaron fuentes cercanas al asunto a la cadena.

Este mismo lunes, el propio Bessent anunció el nombramiento de Frank Bisignano como director ejecutivo del IRS, un cargo nuevo que compaginará con el de comisario de la Administración del Seguro Social (SSA).

"Frank es un empresario con un historial excepcional en impulsar el crecimiento y la eficiencia en el sector privado y ahora en el sector público. Bajo su liderazgo en la SSA, cumpliendo con la agenda del presidente Trump, ya ha logrado avances importantes y sustanciales", escribió el secretario en X.