Es una alborotadora. Debería ir al médico: arremete Trump contra Thunberg por la flotilla

Washington, 6 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra la activista climática Greta Thunberg, a la que calificó de "alborotadora" por haber participado en la flotilla humanitaria que fue detenida por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a la Franja de Gaza.