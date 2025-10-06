España refuerza la formación internacional para frenar el tráfico ilegal de especies

Con esta iniciativa, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) español busca reafirmar su compromiso con la protección de la biodiversidad y la cooperación internacional en la lucha contra los delitos medioambientales, apostando por la formación como herramienta clave para preservar las especies amenazadas por el comercio ilegal.

La actividad, organizada por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica, en colaboración con la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y los gestores del Parque Nacional (Junta de Andalucía) se desarrolló entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre en el entorno de Doñana, en el sur de España.

La formación ha estado dirigida a miembros de la Red Jaguar, una red impulsada por Interpol que agrupa a fuerzas policiales especializadas en delitos medioambientales de países iberoamericanos y europeos.

Dicha iniciativa se enmarca en la implementación del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES) para hacer cumplir de forma más efectiva las normas existentes, así como a combatir con mayor eficacia los delitos organizados contra la vida silvestre.

