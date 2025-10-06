Familias de rehenes en Gaza piden el Nobel de la Paz para Trump antes de las negociaciones

Jerusalén, 6 oct (EFE).- Horas antes de las esperadas negociaciones entre Israel y el grupo islamista Hamás, las familias de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza enviaron una carta al Comité Noruego del Nobel, instándole a conceder el Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus contribuciones a la paz mundial.