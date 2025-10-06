FundéuRAE: “afección” no es lo mismo que “afectación”

No obstante, son habituales en los medios de comunicación ejemplos como estos: “La DGT daba por concluida la afección en el tráfico a las 13:00 horas aproximadamente”, “Desestimado un parque eólico en Oencia por su afección a la flora y fauna del entorno” o “Reclama al Ministerio de Transportes compensaciones económicas por la afección de las obras del AVE en el comercio”.

El sustantivo “afección”, tal como indica el “Diccionario de la lengua española”, significa, entre otras cosas, ‘afecto’, ‘afición, inclinación, apego’ y ‘enfermedad’, por lo que conviene no confundirlo con “afectación” (‘acción de afectar’).

En contextos médicos, el significado de “afección” y “afectación” es más cercano, pero, tal y como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, sigue siendo poco recomendable confundir estas palabras, porque “afección” se identifica con “enfermedad” (“El jugador mejora de su afección cardiorrespiratoria”), mientras que “afectación” es el hecho de verse afectado un órgano por un accidente o una enfermedad (“Analizan el grado de afectación del tejido hepático”).

De esta forma, en los ejemplos iniciales, lo apropiado habría sido escribir “La DGT daba por concluida la afectación en el tráfico a las 13:00 horas aproximadamente”, “Desestimado un parque eólico en Oencia por su afectación a la flora y fauna del entorno” y “Reclama al Ministerio de Transportes compensaciones económicas por la afectación de las obras del AVE en el comercio”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.