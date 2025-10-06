Gobierno de Venezuela evalúa los programas para luchar contra la delincuencia organizada

A través de una publicación en Instagram, el Ministerio de Interior y Justicia indicó que en la reunión se establecieron estrategias para la "consolidación de la paz" en el país, sin ofrecer mayores detalles.

También evaluaron el desarrollo de los planes y programas en materia de prevención, lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana, según la información oficial.

El domingo, el jefe negociador del Gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que, por "tres vías distintas", advirtió a Estados Unidos de un supuesto plan de "sectores extremistas de la derecha local" para poner "explosivos letales" en la embajada del país norteamericano en Caracas, como parte, señaló, de una "operación de falsa bandera".

En un comunicado difundido en su canal de Telegram, el también presidente del Parlamento dijo que, además, se ha "advertido de estos hechos a una embajada europea", que no precisó, con el fin de que "se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático" de EE.UU., país con el que Venezuela no tiene relaciones desde 2019.

"Al mismo tiempo, hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro Gobierno respeta y protege", afirmó Rodríguez, quien calificó el presunto plan como una "grave amenaza".

El diputado hizo esta denuncia en un contexto marcado por el despliegue militar de EE.UU. en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela para combatir el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, un argumento rechazado por Caracas, que insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".