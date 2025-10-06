Hombres vestidos de policías matan a cinco personas en un compartir familiar en Jamaica

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía de Jamaica, los atacantes, disfrazados de policías, llegaron en la noche del domingo a la residencia de una familia que disfrutaba de un compartir en el sector de Linstead, cuando comenzaron a disparar a mansalva.

Los atacantes, según las autoridades, gritaron "¡Policía" al momento de entrar a la residencia y comenzar a disparar con potentes armas de fuego.

Los cinco asesinados fueron declarados muertos en un hospital cercano, mientras que los cuatro heridos de bala fueron hospitalizados.

Además del menor de 4 años asesinado, las demás víctimas contaban con edades de entre 19 y 42 años, incluyendo un guardia de seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En total, seis hombres y tres mujeres fueron los tiroteados. De estos, tres hombres y dos mujeres fueron las víctimas fatales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El asistente del comisionado de la Policía en Área 5, Christopher Phillips, informó que varios policías investigadores trabajan arduamente para determinar el motivo del ataque.

"Tenemos un equipo de buenos investigadores trabajando y ubicando todas las piezas importantes para conocer qué provocó este suceso tan triste", sostuvo Phillips.

El agente, no obstante, no descartó que la matanza haya tenido que ver con riñas entre bandas criminales, aunque dijo que el área donde ocurrió la masacre es "bastante tranquila".

Este año, de momento, en Linstead se han reportado ocho asesinatos, unos doce menos que los ocurridos el año pasado a la misma fecha.