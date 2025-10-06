Hutíes arrestan a decenas de personas por celebrar fiesta nacional del Yemen, denuncia HRW

La organización dijo en un comunicado que estas detenciones son habituales en los últimos años, ya que los hutíes creen que el día nacional es el 21 de septiembre -cuando en 2014 tomaron la capital yemení- en vez del 26 de septiembre, que conmemora el establecimiento de la República en 1962.

Ante esta situación, HRW pidió a los hutíes que liberen "de inmediato" a todos los detenidos "únicamente por ejercer su derecho a la libertad de reunión y expresión, así como a todas las demás que permanecen en detención arbitraria, incluidas las decenas de funcionarios de la ONU y de la sociedad civil arrestados y desaparecidos durante el último año y medio".

Entre los detenidos se encuentran decenas de activistas, como el escritor y satírico Oras al Eryani; el reconocido abogado Abdul Majeed Sabra; o Aref Mohammed Qatran y Abdulsalam Qatran, hermano y sobrino, respectivamente, del juez Abdulwahab Qatran.

"Muchos de ellos no han podido contactar con sus familias ni con un abogado, y las autoridades se han negado a informar a sus familias sobre el paradero de sus familiares, lo que constituye una desaparición forzada", dijo HRW.

Asimismo, recordó que arrestar a una persona sin orden judicial ni cargos claros constituye una violación del artículo 132 de la Ley de Procedimiento Penal del Yemen, y que hacerlo además sin acusarla de inmediato va en contra del derecho internacional de los derechos humanos.

"Las autoridades hutíes también han detenido arbitrariamente y han hecho desaparecer forzosamente a decenas de funcionarios de Naciones Unidas y de la sociedad civil desde el 31 de mayo de 2024. Más recientemente, el 31 de agosto, los hutíes detuvieron a otros 19 funcionarios de la ONU", recordó HRW.