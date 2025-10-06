Indonesia eleva a 65 los fallecidos en un internado una semana después de su derrumbe

El director de la agencia nacional de rescates (Basarnas), Mohammad Syafii, informó en una rueda de prensa que 11 cuerpos fueron recuperados de entre los restos del inmueble en las últimas horas, justo cuando se cumple una semana del colapso.

"Daremos por finalizada esta operación (de búsqueda) una vez estemos seguros de que se han separado todos los escombros (...). Esto podría completarse más tarde o quizás mañana", afirmó.

Los rescatistas señalaron a primera hora de este lunes que, teniendo en cuenta información del internado, al menos nueve personas podrían permanecer aún atrapadas en el edificio, aunque Syafii evitó pronunciarse sobre el número de desaparecidos en la comparecencia que ofreció más tarde.

El internado Al-Khoziny, situado en la regencia de Sidoarjo, en el este de Java, la isla más poblada de Indonesia, sufrió un derrumbe de sus plantas superiores el pasado lunes a las 15:35 hora local (8:35 GMT), cuando un grupo de operarios vertía cemento como parte de unas obras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades apuntaron como causa del colapso, al que sobrevivieron 104 personas, la falta de fuerza de los cimientos del centro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los equipos de rescate desplegados en el internado dijeron el jueves que no detectaban señales de vida humana bajo los escombros y, tras acordarlo con representantes de las familias, iniciaron tareas de búsqueda y evacuación con maquinaria pesada, evitada hasta entonces por el riesgo que conlleva para la seguridad de potenciales supervivientes.

Varias familias sin noticias de sus allegados se instalaron junto al centro en ruinas y pasaron noches en una pequeña mezquita cercana al internado, que acogía a alumnos de hasta 20 años bajo un currículum educativo centrado principalmente en estudios islámicos, en el país con más musulmanes del mundo.