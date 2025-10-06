Israel condena que Gobierno español tramite decreto de embargo de armas el 7-O

En un comunicado, la Embajada de Israel en España expresó su protesta por la elección de ese día para tramitar en el Congreso el embargo de armas y sugiere que "aún no es tarde" para reconsiderarlo.

Para la embajada, la decisión del gobierno de Pedro Sánchez, que asegura que tiene una "obsesión antisraelí", es "cínica y condenable, especialmente en estos días tan delicados cuando los equipos de negociación se reúnen para poner fin a la guerra", lamenta.

"Escoger precisamente ese día resulta perverso, inhumano y aberrante, cuando todo el pueblo de Israel y las comunidades judías de todo el mundo estarán de luto recordando a sus víctimas", zanja la embajada en la nota.

El Gobierno español aprobó el 23 de septiembre la norma que consolida jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel, una medida que se aplica desde octubre de 2023 pero que se afianza ahora para dar mayor cobertura jurídica a la prohibición de comerciar armamento de Israel por sus ataques sobre Gaza.

Este real decreto ley que se aprobó tiene, según dicta la norma española, que ser convalidado en el Congreso en un plazo de treinta días, y el Gobierno ha decidido que sea este martes cuando se presente en el Congreso.

Una vez que el real decreto ley se debata, deberá contar con el voto favorable de la mayoría de la Cámara Baja. En principio, el Ejecutivo español (un Gobierno en minoría formado por el Partido Socialista y Sumar, una alianza de fuerzas progresistas) cuenta con suficiente respaldo para aprobar la norma.