Israel mata a 19 gazatíes el domingo, víspera del inicio de la negociación de tregua

"Varias víctimas siguen bajo los escombros y en las calles, ya que hasta ahora los equipos de ambulancias y defensa civil no han podido acceder a ellas", indicó el ministerio en un comunicado.

Entre los fallecidos, hay al menos dos gazatíes que fueron asesinados por disparos del Ejército israelí en puntos de distribución de ayuda humanitaria.

Esta madrugada, por primera vez desde la última tregua que Israel rompió de forma unitaleral el pasado mes de marzo, no se registraron víctimas letales en Gaza; pero si continuaron los bombardeos contra infraestructuras y edificios, según confirmaron a EFE fuentes médicas y locales.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, al menos 67.160 palestinos han muerto por ataques israelíes, incluidos 2.610 que buscaban comida cerca de lugares de ayuda humanitaria y más de 20.000 niños.

Se espera que, en las próximas horas, se reúnan en Egipto las delegaciones negociadoras de Hamás e Israel para discutir la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un plan de alto el fuego en Gaza.

El plan consta de 20 puntos y propone el cese inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes en manos de Hamás y la creación de un gobierno de transición para Gaza supervisado por Washington y el ex primer ministro británico Tony Blair.