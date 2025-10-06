Israel prolonga la detención de la española de la Flotilla acusada de morder a una guardia

"La sospechosa, una ciudadana española de unos 50 años, fue arrestada esta noche y trasladada desde la prisión de Ketziot para ser interrogada en la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, tras morder en la mano izquierda a una guardia durante su estancia en prisión", indicó la Policía en un comunicado. "La investigación continúa", añadió.

Este domingo noche, el Ministerio de Exteriores israelí denunció que la mujer, que iba a ser deportada ese mismo día, mordió a una trabajadora médica en la prisión de Ketziot donde se encuentran detenidos los activistas de la flotilla.

Según el Gobierno israelí, la empleada sufrió "lesiones leves" y la Policía fue llamada para intervenir y "encargarse" de la detenida.

Los barcos de la flotilla, con la que viajaba la activista, fueron interceptados la semana pasada por la Armada israelí en aguas internacionales, a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, adonde se dirigían para entregar ayuda humanitaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ejército israelí justificó la operación alegando que las embarcaciones se dirigían hacia "una zona de combate activa".