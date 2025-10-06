Kim Jong-un describe a Putin como su "camarada más cercano" en felicitación de cumpleaños

Seúl, 7 oct (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, calificó este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, como su "camarada más cercano" en una felicitación enviada al mandatario con motivo de su 73 cumpleaños este 7 de octubre.