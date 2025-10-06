La Bolsa de Londres baja un 0,13 % lastrada por minoristas e industriales

El principal índice londinense, el FTSE-100, retrocedió 12,11 puntos, hasta los 9.479,14, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- se dejó un 0,44 %, o 97,88 puntos, hasta los 22.099,74.

La principal perjudicada de la jornada fue la compañía de papel y embalaje Mondi, que perdió un contundente 15,11 % después de anunciar una reorganización en sus unidades de negocio que no fue recibida con buenos ojos por los inversores.

Le siguieron en el apartado de pérdidas la energética y metalúrgica Metlen Energy & Metals (-2,88 %) y la minorista de productos del hogar Kingfisher (-1,95 %).

La lista de ganadoras la lideraron la aseguradora Prudential (2,82 %), la minera Endeavour Mining (2,76 %) y la petrolera BP (2,14 %).

