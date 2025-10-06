La Bolsa española cede el 0,18 % por la caída de los bancos y la indecisión de Wall Street

Con ese descenso del 0,18 %, el índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 28,4 puntos, hasta 15.556,7 puntos. En el año gana todavía el 34,17 %.

El mercado nacional, con altibajos durante toda la sesión, no pudo conquistar el nivel de 15.600 puntos por la bajada del 0,1 % de Wall Street al cierre nacional. El barril de petróleo Brent subía el 1,41 %, hasta 65,44 dólares.

De los grandes valores destacó la caída del 1,49 % de BBVA (tercera mayor del IBEX), mientras que Banco Santander ha perdido el 0,62 % e Inditex el 0,02 %. Subieron Repsol, el 1,4 % (quinto mayor avance del IBEX), Iberdrola el 0,28 % y Telefónica el 0,25 %.