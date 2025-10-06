La ciudad española de Málaga suprime los paseos turísticos en coche de caballos

La medida viene determinada por "la incompatibilidad de la actividad del servicio de paseo de coches de caballos con el desarrollo de la ciudad en condiciones de seguridad y salubridad, tanto para los usuarios de la vía pública como para los propios animales", argumentó el consistorio.

La supresión de los permisos fue anunciada el pasado enero por el alcalde, el conservador Francisco de la Torre, durante un debate municipal.

El importe de la indemnización abonada a los perjudicados asciende a 125.380,48 euros por titular (147.000 dólares), según establece un informe elaborado el pasado febrero por una auditora externa.

Las licencias revocadas tenían una vigencia máxima de 20 años, hasta el año 2035.

El ayuntamiento también retiró hoy la señalización vertical indicativa de la reserva de plazas para aparcar los coches de caballos en varios lugares del centro de la ciudad, capital de la afamada Costa del Sol, que frecuentan cientos de miles de turistas extranjeros.

El Partido Animalista Pacma celebró el fin del servicio de paseo turístico en coches de caballos de Málaga "tras más de diez años de lucha" para acabar con ello, y animó a otras ciudades a "seguir el mismo camino".

El paseo en coche de caballos para admirar los monumentos y parajes naturales urbanos es uno de los reclamos turísticos de varias localidades de la región de Andalucía (sur), especialmente de la ciudad de Sevilla, donde son famosos.