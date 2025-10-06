La nueva belleza: axilas coloreadas, maquillaje con joyas y rubio recesión

"Entre tanta propuesta, los jóvenes desean reforzar su personalidad y marcar la diferencia dentro de su estilo, aunque para ello recurren a prácticas tan extremas como decolorar o teñirse el vello de las axilas u optar por uñas imposibles que condicionan sus hábitos y rutinas laborales y personales", explica a EFE la psicóloga Candela Fornieles.

Y en esa línea, la española Rosalía, en la última Semana de la Moda de París, sentó cátedra en cuestiones de belleza: ataviada con un conjunto en blanco y negro, la cantante acudió al desfile de Julie Kegels con las axilas sin depilar decoloradas.

No es una moda nueva. Antes, en 2014, la cantante Lady Gaga lució el vello de las axilas en verde turquesa a juego con una peluca, y en 2015, Miley Cyrus apareció con sus axilas en rosa.

La moda de lucir el vello de la axila toma fuerza. La depilación no es una obligación para la mujer. Sí lo fue para las de generaciones anteriores, aunque muchas de ellas le plantaron cara como Sofía Loren en la época dorada de Hollywood.

En los años 70 del siglo XX, la cantante Patti Smith también mostró la pelusilla; en los 80, Madonna abanderó la renuncia a la depilación y Julia Roberts, en el estreno de la película Notting Hill en 1993, también mostró sus pobladas axilas.

Y en la estela de poner coto a la depilación, se incluye el entrecejo y las cejas. Por su lado, se llevan las cejas pobladas, naturales y despeinadas a imagen y semejanza de Cara Delevingne.

Y aprovechando esa cantidad, muchos optan por colorearlas en tonos pastel, burdeos o melocotón.

El rubio platino o 'bleach' se cuela en la cabeza haciendo contraste con las cejas y las barbas que se llevan bastante más oscuras como demuestran los deportistas Carlos Alcáraz o Yamil Lamine y el presentador David Broncano.

Aunque ahora está más en auge el rubio recesión. "Se trata de un rubio de raíces más oscuras y de menor mantenimiento", explica la estilista Ángela Aldea, quien asegura que es una opción para ahorrar cuando la economía flojea.

Hace tiempo que las manicuras dejaron de ser un simple complemento sin importancia para convertirse en una parte fundamental de cualquier estilismo.

Esta temporada las más deseadas son las que reproducen el efecto carey, "que se realizan mezclando tonos marrones y negros para recrear ese acabado marmoleado tan característico", explica la diseñadora de uñas Ionela Mihaela.

También marca tendencia la manicura traslúcida y nívea, conocida como 'milky nail'. "Ahora se apuesta por modelos más sencillos, que duren más y adornados con accesorios en 3D como flores, lazos, lágrimas, corazones y objetos que dan buena suerte".

La máscara de pestañas negra fue la favorita para alargar, espesar y curvar las pestañas, pero ahora está de moda lucirlas en azules, verdes, amarillos o granates, tonos llamativos para no pasar desapercibido.

Sin embargo, otra de las tendencias habla de lucir las pestañas desnudas, naturales, idea que arrasa en TikTok e Instagram sobre todo en muchas mujeres a partir de 50 años que prefieren lucir una mirada natural y fresca.

Llega el maquillaje de ojos al más puro estilo de festival, en el que priman los colores brillantes y las aplicaciones de cristales, perlas o piedras de colores que realzan la mirada y diferencian el maquillaje como se pudo ver en artistas como Lady Gaga.

Otra de las tendencias más vistosas en redes sociales es la aplicación de perlas en el rostro. Se combinan de diferentes tamaños alrededor del globo ocular y sobre las mejillas.