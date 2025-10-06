La ONU prorroga un año las investigaciones sobre abusos de derechos humanos en Sudán

La resolución fue aprobada con 24 votos a favor, entre ellos los de España, Francia, Alemania, Chile, México, República Dominicana, Colombia y Costa Rica, 12 abstenciones y 11 en contra, incluidos la propia Sudán, Cuba, China y Bolivia.

La resolución expresa preocupación por la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que sigue viviendo el país africano desde el comienzo del conflicto armado, el 15 de abril de 2023, con 30 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria y hasta 12 millones de desplazados.

También condena abusos tales como asesinatos, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, bombardeos en barrios civiles, el uso del hambre como método de guerra y la destrucción de ciudades e infraestructuras, incluidos hospitales y escuelas, perpetrados tanto por las FAR como por el ejército sudanés.

El texto también advierte sobre claros paralelismos entre estas violaciones, muchas motivadas por razones étnicas, y abusos ya reportados hace más de dos décadas en la región occidental de Darfur, donde se han denunciado muchos de los crímenes en los últimos meses de conflicto.

La misión investigadora fue creada por el propio Consejo de Derechos Humanos en octubre de 2023, está presidida por el jurista tanzano Mohamed Chande Othman y la completan los expertos Joy Ngozi Ezeilo (Nigeria) y Mona Rishmawi (Suiza).