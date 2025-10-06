La presidenta del BEI recuerda en un libro sus años "vertiginosos" en el Gobierno español

'Dos mil días en el Gobierno', que publicará Plaza & Janés el 6 de noviembre, es un testimonio en primera persona de Calviño desde que fue nombrada responsable de Economía en junio de 2018 por el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, según un comunicado de la editorial publicado este lunes.

Escrito a partir de las notas personales y reflexiones de la autora, el libro relata un "intenso viaje".

Hubo momentos "oscuros", en los que tuvo que tomar "medidas excepcionales", pero también otros "luminosos", en los que se recogen "los frutos de la exitosa transformación del país", según su testimonio.

"La vida me ha llevado a ser una testigo privilegiada de la historia, en el ojo del huracán de varias crisis, en la sala de máquinas de importantes decisiones y en el puente de mando de nuestro país, al lado de personas extraordinarias", sintetiza Calviño en el comunicado.

En todo ese tiempo, reconoce haber vivido "momentos muy duros" y también "grandes satisfacciones".

Fue vicepresidenta primera y ministra de Economía hasta finales de 2023, y es presidenta del BEI desde el 1 de enero de 2024.

Antes desempeñó varios cargos de alto nivel en la Comisión Europea: directora general adjunta de Competencia, directora general de Mercado Interior y Servicios y directora general de Presupuesto.