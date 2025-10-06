Lagarde defiende el papel global del euro como "escudo" frente al tipo de cambio

En una comparencia ante la comisión de Asuntos Económicos y monetarias de la Eurocámara, Lagarde reconoció, ante la pregunta de un eurodiputado, que la apreciación de la divisa europea tiene un impacto en la economía y subrayó que "tener al euro como un moneda de facturación y comercio indudablemente nos protege y nos da un escudo frente a la variaciones de otras monedas y, particularmente el dólar".

La presidenta de la entidad monetaria dedicó parte de su intervención a abogar por una divisa europea con un mayor papel en el mundo y defendió que ahora mismo, "existe una oportunidad única para crear las condiciones que fortalezcan el papel del euro en el escenario global".

Según la presidenta del BCE "mejorar la posición global del euro traería beneficios tangibles. Por ejemplo, un mayor uso del euro en la facturación comercial reduciría los costos de transacción para los exportadores y protegería los precios en la zona euro de la volatilidad del tipo de cambio".

"Además, una mayor demanda extranjera de activos denominados en euros reduciría los costes de financiación para hogares, empresas y gobiernos", añadió.

Entre las recetas de la presidenta de la entidad monetaria, Lagarde mencionó completar el mercado único; integrar y profundizar los mercados de capitales; la financiación conjunta de bienes públicos para establecer un" fondo común seguro y líquido de deuda pública de la UE"; el respeto al Estado de derecho y a la independencia de los bancos centrales para asegurar la confianza de los inversores; la apertura comercia y la inversión en seguridad.

Aunque la mayoría de estas tareas recaen en los gobiernos nacionales, Lagarde recalcó que el BCE esta dispuesto a hacer su parte y destacó el impulso para la puesta en marcha del euro digital e iniciativas para mejorar los pagos transfronterizos en euros.

"El euro puede ser más que la moneda de un continente y un símbolo de unidad: puede convertirse en un ancla global de confianza", expuso la presidenta del BCE quien también urgió a "reformas audaces para hacer realidad esta visión".