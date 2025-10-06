Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 29,8 % para 2025

La proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue aumentada en 1,6 puntos porcentuales con respecto al anterior sondeo, hecho a finales de agosto.

El año pasado, los precios al consumidor en Argentina acumularon un alza del 117,8 %.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a septiembre y cuyos resultados fueron dados a conocer este lunes, los expertos esperaban que la inflación subiera en el noveno mes del año un 2,1 %, en comparación con agosto último.

El dato oficial de la inflación de septiembre será dado a conocer el próximo día 14.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 26 y el 30 de septiembre, los economistas privados proyectan para este mes de octubre una tasa de inflación del 2 %.

De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, la inflación avanzó en agosto un 1,9 % en relación a julio y un 33,6 % en términos interanuales.

Tras haber registrado fuertes alzas en los primeros meses de 2024, los precios al consumidor han moderado progresivamente su ritmo de incremento, gracias a la dura política monetaria y fiscal impuesta por el Gobierno de Javier Milei.