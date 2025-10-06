Medellín firma convenio para buscar a más de 4.000 desaparecidos por conflicto colombiano

El acuerdo con Medellín, capital del departamento de Antioquia, permitirá compartir "información clave" que contribuya a la "localización, identificación y entrega digna de cuerpos de personas desaparecidas", según informó la UBPD en un comunicado.

"Este trabajo conjunto contribuirá a dar respuesta a miles de familias antioqueñas que han puesto su esperanza en la búsqueda humanitaria y extrajudicial", aseguró la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero Martínez, quien subrayó que el convenio también ayudará a resolver el déficit nacional de espacios para la custodia digna de cuerpos y el trabajo forense.

Por su parte, el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, destacó que en el Jardín Cementerio Universal "va a haber un monumento a la vida, a la esperanza, para seguir en la búsqueda", como parte del compromiso de la Alcaldía encabezada por Federico 'Fico' Gutiérrez.

El convenio, con una duración inicial de cuatro años, establece cuatro líneas estratégicas que orientarán el trabajo conjunto entre la Unidad de Búsqueda y la Alcaldía.

Estas incluyen la creación de canales de comunicación entre las entidades y el intercambio de información útil para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

También contempla la coordinación de acciones humanitarias de recuperación, reencuentros y entregas dignas, así como la construcción del memorial 'Identidades Ausentes', un espacio con cerca de 300 osarios, zonas para rituales y actos públicos de memoria, y áreas para procesos forenses y de diálogo con las familias buscadoras.

Según la UBPD, Antioquia (noroeste) es el territorio con mayor número de personas desaparecidas en el país, con 25.794 casos, seguido de Medellín con 4.168 y Bogotá con 4.024.

En total, Colombia registra 132.877 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.