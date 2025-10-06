Mediadores se reúnen con delegación de Hamás antes de conversaciones indirectas con Israel

Una fuente de seguridad egipcia de alto rango informó a EFE de que la reunión es "un preludio a las conversaciones indirectas con Israel, con participación estadounidense, que está previsto que comiencen más tarde hoy" en la urbe situada a orillas del mar Rojo.

El informante, que pidió el anonimato, afirmó que la delegación de Hamás mostró "una gran receptividad a los esfuerzos de mediación egipcio-catarí y un deseo de resolver la situación en Gaza de acuerdo con el plan" del presidente estadounidense, Donald Trump, de 20 puntos.

Aseveró que Egipto y Catar estaban "interesados ​​en reunirse con la delegación palestina antes de la reunión con los israelíes y los mediadores de Washington para allanar el camino para una rápida finalización de las aprobaciones y la declaración de un alto el fuego".

Subrayó que todas las partes mediadoras están "esperando la posición israelí", especialmente después de que Hamás anunciara su aceptación del plan de Trump, aunque con reservas para negociar, para "asegurar el éxito de esta ronda de negociaciones".

De acuerdo con el plan de Trump, la primera fase -que centrará las negociaciones en Egipto- estipula la liberación por Hamás de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, que el grupo islamista mantiene retenidos desde su ataque en territorio israelí del 7 de octubre de 2023 a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.

En esas conversaciones participará asimismo un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff.

El plan del presidente republicano propone el fin inmediato de la guerra y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.