Medio centenar protesta en Rabat en décimo día de movilizaciones juveniles en Marruecos

La manifestación fue convocada por el movimiento anónimo autodenominado 'GENZ212' en la capital y también en una veintena de ciudades del país.

La convocatoria coincide con una semana en la que la atención está puesta en el discurso del rey Mohamed VI, que tiene previsto pronunciar el próximo viernes con motivo de la apertura del año parlamentario. El movimiento 'GENZ212' dirigió la semana pasada un memorando al monarca para instarle destituir al actual Gobierno.

"Destitución y petición de cuentas es una reivindicación popular" y "Gen z en línea y el Gobierno fuera de línea", eran algunas de los lemas levantados por los manifestantes este lunes.

Los manifestantes, que en un momento de la protesta se sentaron en el suelo con las manos cruzadas enfrente de la cara como signo de protesta, también corearon consignas como 'el pueblo quiera la caída de la corrupción' y 'somos un país agrícola pero las verduras son caras para nosotros', entre otros.

Las protestas juveniles comenzaron el sábado 28 de septiembre convocadas por 'GENZ212' que reclamó mejoras en los servicios de sanidad y educación, la lucha contra la corrupción y oportunidades laborales para los jóvenes, así como la destitución del actual gobierno.

Las protestas se celebraban desde entonces de manera diaria aunque tuvieron al margen incidentes con disturbios y actos de violencia en las noches del martes y miércoles pasados que causaron la muerte de tres personas y cientos de heridos, la mayoría de ellos efectivos de las fuerzas de seguridad, según datos oficiales.