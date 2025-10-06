Milán pierde un 0,26 % lastrado por la dimisión del primer ministro de Francia

Roma, 6 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes a la baja y su selectivo FTSE MIB cayó un 0,26 %, hasta los 43.146,13 puntos, en línea con el resto de mercados europeos afectados por la dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.