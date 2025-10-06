Nicaragua envía una delegación a Corea del Norte por aniversario del Partido del Trabajo

"En nombre del pueblo, Gobierno y nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de la República de Nicaragua transmitimos al hermano Kim Jong-un, presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la RPD de Corea, a su valiente pueblo, Gobierno; y al Partido del Trabajo, nuestras más fraternas felicitaciones por la conmemoración de esta histórica fecha de su fundación", señaló el Ejecutivo nicaragüense en una declaración.

El Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, destacó que el Partido del Trabajo es "heredero de las grandes y heroicas luchas del pueblo, que bajo la acertada dirección de su fundador, el gran líder y camarada Kim Il-sung, del querido dirigente Kin Jong-il y su actual presidente el hermano Kim Jong-un, han sabido dirigir a su pueblo contra las agresiones de los imperialistas y colonialistas".

El Ejecutivo sandinista subrayó que los líderes norcoreanos han construido "una sociedad socialista única en dignidad y propio estilo de la República Popular Democrática de Corea; en unión con los pueblos del mundo que anhelamos y aportamos en la materialización de un mundo mejor de paz y desarrollo para toda la humanidad".

La delegación nicaragüense es encabezada por la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, y la integran, además, las ministras de la Mujer, Lucién Guevara Agüero; la de la Juventud, Darling Hernández Castro.

También la diputada sandinista Luz Esther García Talabera; el viceministro de la Juventud y coordinador nacional de la Juventud Sandinista 19 de Julio, Oscar Pérez Obando; y los embajadores de Nicaragua en China y Corea del Norte, Ramiro Cruz Flores, y Modesto Munguía Martínez, respectivamente.

Nicaragua y Corea del Norte establecieron relaciones diplomáticas el 21 de agosto de 1979 durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

Esos lazos fueron suspendidos en 1990 por la Administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), tras derrotar en las urnas a Ortega y los sandinistas.

Nicaragua y Corea del Norte, que restablecieron sus relaciones en 2007 con el retorno de Ortega al poder, se caracterizan por su alianza con Rusia y por su oposición a Estados Unidos y al resto de países occidentales.