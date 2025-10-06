Oficialistas marchan hacia la sede de la ONU en Caracas para pedir por la paz de Venezuela

"Estamos exigiendo al imperialismo basta ya de tanta amenaza criminal, basta ya de tantas calumnias contra el pueblo venezolano", manifestó el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, Fernández indicó que se convocó a una concentración en la sede de la ONU para que los "organismos internacionales, las comisiones, la diplomacia, sean la vía para escuchar al pueblo venezolano".

"La vía que queremos es el debate de las ideas, es que escuchen a Venezuela", agregó el jefe de Gobierno.

Por su parte, el viceministro para América Latina de Venezuela, Rander Peña, llamó a "reclamar" a la ONU que "haga lo tiene que hacer" y preserve la paz.

"Nosotros no defendemos medianamente la paz. Defendemos la paz con nuestra propia vida y eso es lo que el pueblo venezolano hoy está haciendo", manifestó Peña.

Durante la marcha, uno de manifestantes se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien consideró como "una máquina de guerra".

"Oye, Trump, tú no nos vas a seguir amenazando porque nosotros somos soberanos. Sabemos que eres una máquina de guerra, pero nosotros no le tenemos miedo a la muerte", expresó a VTV.

Este domingo, Trump confirmó que las Fuerzas Armadas de su país ejecutaron otro ataque contra una embarcación que se desplazaba en el Caribe, a la vez que sugirió que la nación norteamericana podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.

El sábado, Maduro solicitó al papa León XIV, a través de una carta, su "apoyo especial" para "consolidar la paz" del país. Ese día se llevaron a cabo ejercicios de organización en Venezuela para, según el líder chavista, afinar "aún más todos los mecanismos de defensa territorial".

EE.UU. mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combate el narcotráfico, pero Maduro asegura que se trata de un intento para propiciar "un cambio de régimen" e imponer "Gobiernos títeres" en Venezuela.