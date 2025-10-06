ONG venezolana registró 175 violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto

"La censura y la intimidación fueron los hechos más recurrentes, cada uno con 28,57 %, seguidos por las restricciones administrativas (13,71 %) y el hostigamiento judicial (13,14 %)", explicó la organización en su boletín más reciente publicado en su página web.

También, dijo que la mayoría de los casos entre enero y agosto se registraron en Internet (56,84 %).

"Además, se reportaron 24 detenciones, en su mayoría contra particulares (54,17 %) y periodistas (33,33 %)", añadió.

En cuanto a los casos de septiembre, Espacio Público relató que milicianos "retuvieron" a Palin, cuanto intentaba grabar una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez en Sabaneta, estado Barinas (oeste), como parte de la producción de su serie documental 'Michael Palin in Venezuela' para la cadena británica Channel 5.

"Durante la jornada de grabación, Palin y su equipo fueron interceptados con armas y retenidos por más de siete horas por el grupo armado", que les confiscó "pasaportes, cámaras y otros equipos", señaló la ONG.

Igualmente, indicó que el pasado 16 de septiembre fue detenido el activista Pedro Hernández, director de la ONG Campo, en el estado Yaracuy (oeste).

"Al día siguiente, cuatro familiares de Hernández (su esposa Natalia Álvarez, su hermano Daniel Hernández, su primo José Hernández y su padre Pedro Hernández Serrano), fueron interceptados y detenidos de manera arbitraria por sujetos encapuchados cuando buscaban información sobre el paradero" del activista, en las distintas comandancias de la PNB en Yaracuy, apuntó.

Espacio Público informó que el periodista Jesús Hermoso se "vio obligado a salir del país" tras recibir al menos "tres alertas sobre una presunta captura en su contra por su labor periodística para el portal El Pitazo".

Hermoso anunció esta decisión en una publicación en su cuenta en la red social X.

Por otra parte, la ONG registró el cese parcial de las operaciones del medio digital El Martillo Venezuela debido a "la falta de financiamiento necesario para poder mantener a sus periodistas y colaboradores".

En mayo pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advirtió sobre el "sistemático deterioro" de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país, al conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

"La desaparición de los medios impresos, el cierre de cientos de estaciones de radio en los últimos años y el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, han reducido la pluralidad informativa en más de un 80 %", sostuvo en esa oportunidad la gremial, que además abogó por la liberación de los periodistas "judicializados".