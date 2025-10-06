Presidente de Italia aboga por diálogo y más iniciativas entre la UE y América Latina

En un mensaje en ocasión de la XII Conferencia Italia-América Latina y Caribe, el presidente de la República, Sergio Mattarella, afirmó que "las relaciones entre Italia y América Latina y el Caribe se basan en valores compartidos y en el reconocimiento de la importancia del diálogo multilateral" y "las relaciones de solidaridad y cooperación, que se extienden a cada vez más sectores, son un claro testimonio de ello".

Ante el panorama geopolítico actual que "plantea desafíos cada vez más complejos" y "una preocupante tendencia a normalizar el uso de la fuerza como medio plausible para resolver disputas entre Estados", Mattarella subrayó que "la aspiración universal a la paz debe volver a ser un objetivo urgente y compartido de toda la comunidad internacional".

Por ello, inidico que "Italia, la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe miran la situación internacional desde una perspectiva que privilegia la cooperación, la construcción de confianza, el crecimiento compartido y el respeto al derecho".

Y "el diálogo entre los dos continentes puede conducir a resultados fundamentales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También destacó que "acuerdos como los recientes de la Unión Europea con Mercosur y México representan decisiones con visión de futuro para la afirmación de un orden internacional que respete a todos los pueblos y a todos los Estados".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y deseó que "la próxima Cumbre UE-CELAC en noviembre, que sin duda brindará otra oportunidad para proponer nuevas iniciativas que beneficien a ambas regiones".

Respecto a los trabajos de la XII Conferencia Italia-América Latina y Caribe pidió que los participantes "confirmen el compromiso y la determinación de la comunidad de Estados representada en la defensa de los valores de la paz, la justicia social, el desarrollo y la democracia".