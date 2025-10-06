Priscilla, como huracán categoría 1, mantendrá lluvias intensas en el Pacífico mexicano

En su comunicado más reciente, el SMN expuso que la amplia circulación del fenómeno originará "lluvias intensas en Colima, el sur de Jalisco, el este y la costa de Michoacán y el suroeste y la costa de Guerrero".

El organismo precisó que a las 06:00 hora local (12:00 GMT) el centro del huracán se localizó a 390 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 675 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Y registra vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 7 km/h.

Se prevé que, durante las próximas horas, continúen las lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Colima, el sur de Jalisco y el este y la costa de Michoacán; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit y fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California Sur

Además, se prevén vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco y Colima, de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Michoacán, olas de 5 a 6 metros (m) de altura en costas de Jalisco y Colima, de 3 a 4 m de altura en costas de Michoacán y de 2 a 3 m de altura en costas de Guerrero.

Debido a lo anterior, el SMN precisó que se mantiene una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Según los pronósticos, Priscilla se mantendrá como huracán categoría 1 y podría elevarse a categoría 2 entre el martes y el miércoles.

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Además, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado, apuntó la nota.

Hasta ahora se han formado 16 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario y Narda, Octave y Priscilla.

México prevé la formación de hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.