Propuesta demócrata para frenar cierre del Gobierno es rechazada nuevamente en el Senado

El Senado no logró aprobar el proyecto luego de una votación que finalizó con 45 a favor y 50 en contra, cuando los proyectos para reabrir el Gobierno necesitan 60 votos para avanzar.

Los legisladores pasaron inmediatamente a votar por la segunda propuesta, la republicana, que la semana pasada tampoco encontró los consensos para ser aprobada.

Durante la sesión legislativa, el líder de los demócratas Chuck Schumer dijo que la afirmación del presidente Donald Trump sobre un posible acuerdo para financiar la asistencia sanitaria no es cierta y dijo que "si finalmente está listo para trabajar con nosotros, estaremos en la mesa".

La falta de consenso entre los senadores extiende ya a una semana el cierre de Gobierno, mientras que agencias federales permanecen sin abrir y miles de empleados no tienen acceso a su salario.

Para dar apoyo a los republicanos, los demócratas han pedido que se renueven los subsidios del programa sanitario Obamacare, que expiran este año, pero los oficialistas se niegan, acusando sin pruebas a este programa de beneficiar a migrantes indocumentados.