Putin recalca a Netanyahu apoyo a reconocimiento de Palestina en el marco de plan de Trump

Moscú, 6 oct (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que recalcó el apoyo del Kremlin a la solución del conflicto palestino-israelí en base al reconocimiento del estado de Palestina.