Renault trabaja en reducir sus costos pero no da cifras ni confirma reducción de empleos

El grupo automovilístico francés tuvo que reaccionar a filtraciones publicadas por varios medios de comunicación, que hablaban de la eliminación de 3.000 puestos de trabajo, e insistió en que no hay ninguna decisión tomada.

En una declaración divulgada por una portavoz, Renault señaló que "frente a las incertidumbres del mercado automovilístico y frente al contexto extremadamente competitivo, confirmamos que estamos reflexionando sobre ejes de simplificación, de velocidad de ejecución y de optimización de nuestros costos fijos".

Sobre todo, Renault quiso dejar claro que "por ahora no hay ninguna cifra por comunicar porque no se ha tomado ninguna decisión".

Respondía así a informaciones en las que se hablaba incluso de despidos de 3.000 empleados, que afectarían no a las plantas de producción, sino a funciones centrales, esencialmente en la sede de París, como los recursos humanos, las finanzas o la mercadotecnia.

En cualquier caso, la reflexión que el grupo del rombo reconoce que está haciendo sobre la forma de disminuir sus costos fijos está marcada por el anuncio que hizo el pasado 15 de julio, cuando redujo sustancialmente sus proyecciones sobre los resultados anuales de 2025 ante el deterioro de la situación operativa.

Entonces señaló que espera para este año un margen operativo de alrededor del 6,5 %, frente al 7 % que era su objetivo anteriormente, y un flujo de caja de entre 1.000 y 1.500 millones de euros, y no de 2.000 millones.