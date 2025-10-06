Rusia alcanza otra infraestructura energética en el norte de Ucrania

“Por desgracia, ha habido de nuevo un impacto en una infraestructura energética”, se lee en la nota de la empresa, cuyos empleados trabajan para restablecer lo antes posible el servicio.

Rusia ya atacó durante la noche del sábado al domingo infraestructuras energéticas de varias regiones ucranianas con más de 50 misiles y unos 500 drones.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó en su discurso a la nación de anoche el ataque y advirtió de que Rusia está tratando de destruir las infraestructuras gasísticas y eléctricas ucranianas de cara al invierno.