Rusia anuncia toma de una localidad en la región nororiental ucraniana de Járkov

Según el parte castrense, se trata de Otradnoye, un pequeño asentamiento a unos tres kilómetros de la frontera rusa, que fue conquistado por unidades del grupo Séver (norte).

Las fuerzas rusas amplían así su control sobre localidades en la frontera con Ucrania, donde Moscú busca construir una "franja de seguridad".

A la vez, la ofensiva rusa en el este de Ucrania tiene ahora como principal objetivo la conquista de todo el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Según dijo la semana pasada el presidente ruso, Vladímir Putin, las fuerzas rusas controlan ahora casi todo Lugansk y el 81 % del territorio de Donetsk.

