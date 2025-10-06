Rusia frustra dos atentados terroristas contra sinagogas

"El FSB impidió ataques terroristas contra lugares de culto judíos en las regiones de Krasnoyarsk y Stávropol, planeados por simpatizantes de una organización terrorista internacional prohibida en Rusia", informaron las fuerzas de seguridad citadas por la agencia TASS.

En el operativo policial fueron detenidos dos ciudadanos de Asia Central que preparaban detonar un explosivo casero en el territorio de Krasnoyarsk, en Siberia, y otro ciudadano ruso que pretendía arrojar cócteles mólotov contra otro templo en la ciudad de Piatigorsk, a unos 250 kilómetros del mar Negro.

Las fuerzas de seguridad emitieron un vídeo en el que los detenidos confesaron sus crímenes a cámara.

"Quería explotar una sinagoga para matar a gente", señaló uno de los detenidos centroasiáticos que también defiende que cumplía con un encargo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El FSB incautó el primer explosivo en un escondrijo en un edificio abandonado en Krasnoyarsk.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los atentados fueron planeados con el pretexto de actuar en reivindicación de los ciudadanos palestinos víctimas de Israel, pero las autoridades rusas señalan que en realidad el objetivo era incitar el odio étnico con el fin de provocar protestas masivas en Rusia similares a los disturbios de Daguestán en 2023, que el Kremlin sostiene que estuvieron coordinados desde el extranjero.