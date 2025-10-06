Rusia niega que China le proporcione datos satelitales para sus ataques

"Tenemos nuestro propio potencial, incluidas las capacidades espaciales, para llevar a cabo todas las tareas propias de una operación militar especial", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania afirmó previamente que hay "un alto nivel de interacción entre Rusia y China en la realización de reconocimiento satelital del territorio de Ucrania con el fin de identificar y explorar adicionalmente objetivos estratégicos para su destrucción".

El pasado agosto un ataque con misiles rusos destruyó la fábrica estadounidense Flex Electronics en Mukachevo, en Transcarpatia, en el suroeste de Ucrania.

Hasta ahora, los servicios de inteligencia ucranianas se han negado a revelar más detalles sobre las instalaciones en Ucrania que fueron supuestamente atacadas por Rusia utilizando datos de inteligencia satelital chinos.

Lo que sí ha denunciado Kiev ya en varias ocasiones es el suministro por parte de China de productos químicos especiales, pólvora y maquinaria a fábricas militares rusas.