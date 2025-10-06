Rusia pronostica cosecha de 135 millones de toneladas de grano, 10 % más que en 2024

"La cosecha marcha activamente. Este año será de un 10 % más que el año pasado. Partiendo de ello podemos permitirnos el pronóstico de 135 millones de toneladas de grano. Esperamos alrededor de 88 millones de toneladas de trigo", afirmó.

Pátrushev indicó que las exportaciones de productos agrícolas en 205 se incrementan en todos los rubros menos en el de granos, algo que achacó a los bajos precios en el mercado internacional.

"Esta situación no es muy buena para nosotros, estamos exportando menos grano, pero esto está vinculado a los precios extremadamente bajos de este producto en el mercado internacional", aseveró.

No obstante, señaló, "nuestro grano continua siendo demandado por los compradores extranjeros", indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Y comprendemos perfectamente que en cuanto cambie la coyuntura de precios el volumen de suministros crecerá considerablemente", concluyó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Putin le preguntó por las medidas de apoyo del Gobierno ruso al sector agropecuario, en particular en el sur de Rusia, donde la sequía afectó a las cosechas.

"La región de Rostov le solicitó apoyo a los trabajadores agrícolas que no pudieron completar las cosechas debido a las condiciones climáticas adversas. Trabajaremos junto al gobernador, crearemos los mecanismos para apoyar a los productores agrícolas en la región", respondió Pátrushev.

Añadió que en Rusia comenzó ya la siembra de invierno, que prevé abarcar una superficie de 20 millones de hectáreas.

"Esto es similar a la superficie sembrada el año pasado. Los agricultores cuentan con todos los medios necesarios para ello, nosotros controlamos la situación", dijo.

En particular señaló que los ministerios de Agricultura y Energía se mantienen en contacto permanente para garantizar el abastecimiento de combustible al sector agrícola.

Además, informó al líder ruso de que el Ministerio de Agricultura dispone de suficiente equipo agrícola y programas de estímulo para su compra, además de mantener bajo control las compras de fertilizantes e insecticidas.

Respecto a los fertilizantes, puntualizó que su producción en Rusia continúa creciendo y para fines de 2025 ascenderá a los 65 millones de toneladas.

"Estamos plenamente abastecidos con esta producción, pero de todos modos se llevan a cabo nuevos proyectos de inversiones", dijo, al señalar que alrededor del 70 % del fertilizante producido en el país es exportado, lo que garantiza el grueso de las ganancias del ramo y permite reducir los precios para los consumidores nacionales.