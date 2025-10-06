Rusia saluda la reacción de Trump a la propuesta de Putin sobre tratado de desarme nuclear

"Damos la bienvenida a esta declaración y creemos que esto ya ofrece motivos para el optimismo en el sentido en el que Estados Unidos apoya esta iniciativa de Putin", respondió el secretario de prensa del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Putin afirmó el 22 de septiembre que estaría dispuesto a prorrogar durante un año más el START III, que vence el 5 de febrero de 2026.

Aunque matizó que esa medida "solo será viable con la condición de que EE.UU. actúe de manera análoga y no dé pasos que minen o destruyan la actual equivalencia de potenciales de disuasión".

Putin calificó de paso "erróneo" y "corto de miras" desde "muchos puntos de vista" una posible renuncia definitiva de EE.UU. al tratado, que fue firmado en abril de 2010 por los entonces presidentes estadounidense, Barack Obama, y ruso, Dmitri Medvédev.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ayer, Trump respondió escuetamente a los periodistas reunidos en la Casa Blanca que le parecía "buena idea" la propuesta de Putin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Putin suspendió la aplicación del tratado, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, tras lo que los especialistas occidentales no han podido inspeccionar las instalaciones rusas.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

A mitad de septiembre el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, reconoció que las negociaciones de normalización de las relaciones con Estados Unidos se encontraban estancadas.