Suecia adquiere cuatro aeronaves militares de Embraer en el marco de un acuerdo europeo

El anuncio fue realizado tras una ceremonia en la base militar de la Fuerza Aérea Sueca en la ciudad de Uppsala, con la presencia del ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, junto a otras autoridades del país y de la empresa brasileña.

La venta, cuyo valor no fue divulgado, forma parte de un programa europeo de adquisición conformado por los tres países, y contempla siete opciones de compra adicionales.

El modelo C-390 de tipo militar permite el transporte de 26 toneladas de carga útil y puede ser utilizado en varias misiones, como transporte de tropas, tareas de evacuación médica, combate a incendios y misiones humanitarias.

Este modelo integra la flota de la Fuerza Aérea brasileña desde 2019; la portuguesa, desde 2023; y la húngara, desde el año pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy