Taylor Swift vendió 2,7 millones de copias de 'The Life of a Showgirl' en su primer día

Este hito marca la semana de lanzamiento más exitosa en la carrera de Swift y la segunda más exitosa en la historia. El primer lugar lo mantiene Adele, quien en 2015 vendió 3,4 millones de copias en su primera semana, una marca que la cantante estadounidense aún podría superar en los próximos cinco días.

'The Life of a Showgirl' también estableció un récord de ventas de vinilo en una sola semana, con 1,2 millones de copias vendidas desde su lanzamiento.

Swift ya había logrado esa marca el año pasado con 'The Tortured Poets Department' en sus primeros siete días, cuando vendió 859.000 copias, según la misma empresa de análisis de datos.

Además, el viernes Spotify anunció que el álbum también se convirtió en el más reproducido en un solo día en su plataforma de streaming en lo que va de 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Spotify había confirmado a principios de la semana pasada que el duodécimo trabajo discográfico de la cantante ya había batido el récord de la plataforma por mayor cantidad de pre-guardados para un álbum, al superar los cinco millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El disco estuvo acompañado de una película anunciada como una fiesta de lanzamiento del álbum, en la que Swift desmenuzaba sus inspiraciones para el proyecto.

En su estreno en cines recaudó 15,8 millones de dólares en su primer día, y este lunes, el sitio web especializado en ingresos de taquilla detalló que el filme ha alcanzado los 46 millones de dólares a nivel mundial.

Con 'The Life of a Showgirl', Swift se alejó de la introspección melancólica de 'The Tortured Poets Department' (2024) y los sonidos oscuros y reflexivos que habían marcado sus últimas producciones y en cambio retoma las bases del pop más clásico que marcaron sus primeras etapas, un poco gracias al retorno de los productores Max Martin y Shellback, con quienes trabajó en temas como 'Blank Space' o 'Shake It Off'.