Ucrania confirma ataques a una fábrica de explosivos y una terminal de petróleo rusas

Kiev, 6 oct (EFE).- Una fábrica de explosivos rusa y una terminal de petróleo situada en la localidad de Feodosia de la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014, fueron alcanzadas en el ataque ucraniano de anoche contra territorio de la Federación Rusa, según informó este lunes el Estado Mayor ucraniano.