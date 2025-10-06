Un abogado agrede al presidente del Supremo de India por un comentario sobre un dios hindú

El abogado Rakesh Kishore se acercó este lunes al estrado donde estaba sentado el presidente de la Corte Suprema de la India, B.R. Gavai y tuvo que ser detenido por el personal de seguridad cuando se disponía a arrojarle un zapato, informaron los comunicados que emitieron por separado la Asociación de Abogados del Tribunal Supremo (SCBA) y la Asociación de Abogados Registrados del Tribunal Supremo (SCAORA).

El presidente de la Corte Suprema solicitó al tribunal que continuara el procedimiento mientras su atacante era sacado del tribunal, añadieron los comunicados.

El desencadenante del acto cometido por el abogado, Rakesh Kishore, habría sido un comentario del presidente del Tribunal Supremo, B.R. Gavai, durante una audiencia sobre la restauración de una estatua del dios Vishnu en un templo del país asiático, explicaron las asociaciones de abogados.

Gavai desestimó la petición de la restauración. "Ve y pídele a la deidad misma que haga algo", dijo. Más tarde aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas en redes sociales y que respeta todas las religiones, subrayaron.

La Asociación de Abogados del Tribunal Supremo (SCBA) condenó en el comunicado unánimemente el "acto reprensible" cometido por el abogado, calificando la conducta de "totalmente impropia de un funcionario judicial".

La SCBA señaló que atenta contra los fundamentos del respeto mutuo entre la magistratura y la abogacía.

Por su parte, la Asociación de Abogados Registrados del Tribunal Supremo (SCAORA) repudió también el "gesto injustificado e intempestivo" del abogado en lo que han definido como un "ataque a la independencia judicial".

Finalmente, el Consejo de Abogados de la India (BCI) decidió suspender el ejercicio profesional del abogado Rakesh Kishore e inició procedimientos disciplinarios contra el mismo.