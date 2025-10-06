Un muerto y un herido por ataque ucraniano con misiles contra Bélgorod

"Como resultado del bombardeo, un hombre murió antes de la llegada de la ambulancia", escribió Gladkov en Telegram.

El funcionario agregó que la víctima falleció cuando ayudaba a paliar las consecuencias de un anterior ataque ucraniano en la zona.

Gladkov también informó de un herido como consecuencia del bombardeo de hoy y cortes de electricidad en algunas zonas de la ciudad.

La víspera, los ataques de Ucrania en la región de Bélgorod, una de las más afectadas por la guerra en el vecino país, dejaron sin luz a más de 40.000 personas.

Esta mañana, el suministro eléctrico en las zonas afectadas fue parcialmente restablecido.

Según datos oficiales, solo durante el mes pasado en la región de Bélgorod murieron 20 personas como consecuencia de los ataques ucranianos y otras 185 resultados heridas.