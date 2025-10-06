Vice primer ministro ruso encabezará la delegación de Moscú en la cumbre de APEC

El respectivo decreto, firmado por el presidente ruso, Vladímir Putin, fue publicado hoy en el portal de información oficial legal del país.

El pasado agosto, Moscú confirmó que Putin había recibido una invitación para asistir a la cita que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju, y en la que se espera la asistencia de los presidentes de EE.UU. y China, entre otros líderes.

Un mes después, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la decisión sobre la representación de Rusia en la cumbre aún no estaba tomada.

El año pasado, la delegación rusa en la cumbre del APEC en Perú estuvo encabezada por el entonces vice primer ministro primero Andréi Beloúsov, quien actualmente ocupa el cargo del ministro de Defensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Putin, sobre el que pende una orden de arresto emitida en 2023 por la Corte Penal Internacional (CPI) por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados por Rusia, se abstiene a viajar a países que hayan firmado el Estatuto de Roma, como es el caso de Corea del Sur.