ACNUR: Casi 22.000 desplazados en una semana por la violencia yihadista en Mozambique

"El reciente aumento de la violencia marca un punto de inflexión en el norte de Mozambique. Tras años de incertidumbre, las familias están llegando al límite de sus fuerzas", afirmó ACNUR en un comunicado.

Esta nueva ola de desplazamientos "se encuentra entre las mayores registradas este año, con más de 100.000 personas ya obligadas a huir", subrayó la agencia de la ONU.

Desde que comenzó el conflicto en 2017, más de 1,3 millones de personas han sido desplazadas, "atrapadas entre la inseguridad, la pérdida y la constante agitación", precisó.

Por primera vez desde entonces, los 17 distritos de la provincia de Cabo Delgado, epicentro del conflicto, se han visto directamente afectados por ataques simultáneos en su territorio que han sembrado "el miedo y la inestabilidad".

Muchos de los desplazados en los últimos días fueron anfitriones que abrieron sus hogares a otros, y ahora se encuentran desarraigados y en situación de necesidad.

"Los civiles siguen siendo blanco de ataques, en medio de informes de asesinatos, secuestros y violencia sexual. Los niños están entre los más afectados, con relatos de reclutamiento forzado y ataques deliberados por parte de grupos armados no estatales", denunció el representante de ACNUR en Mozambique, Xavier Creach.

En 2025, la violencia se ha acelerado drásticamente. A finales de agosto, se habían registrado más de 500 incidentes de seguridad que afectaron a la población civil, incluidos asaltos a aldeas, secuestros, asesinatos de civiles, saqueos y la destrucción de viviendas e infraestructuras.

En 2022, considerado uno de los períodos más intensos del conflicto, se reportaron 435 incidentes, de acuerdo con ACNUR.

"La crisis en el norte de Mozambique se ha convertido en una de las situaciones humanitarias más complejas de la región", advirtió Creach, al precisar que, con sólo 66 millones de dólares recibidos de los 352 millones necesarios este año, la capacidad de la agencia de la ONU "sigue al límite justo cuando aumentan las necesidades".

Por eso, ACNUR instó a la comunidad internacional a renovar su apoyo a Mozambique.

Cabo Delgado es campo de batalla desde 2017 del grupo yihadista Al Sunnah wa Jamah (ASWJ), más conocido localmente como Al Shabab, aunque no guarda relación con el grupo homónimo de Somalia.

Los ataques de Al Shabab -identificado en 2021 por Estados Unidos como una "organización terrorista internacional" afiliada al Estado Islámico (EI)- han causado más de 6.200 muertos, incluidos más de 2.600 civiles, según los últimos datos del Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED).