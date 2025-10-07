Afganistán no permitirá el despliegue de bases militares extranjeras en el país

"El ministro afgano declaró firmemente que Afganistán, su Gobierno, no permitirá el despliegue de ninguna base extranjera en su territorio. Esto incluye la base de Bagram", informó, citado por TASS, el enviado especial ruso para Afganistán, Zamir Kabúlov, a la prensa rusa tras la séptima reunión en Moscú sobre la situación en relación con Afganistán.

La parte rusa también descartó mandar tropas al país asiático.

"Absolutamente descartado. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró su categórica oposición al despliegue de bases militares tanto en Afganistán como en los países vecinos", declaró Kabúlov.

A lo que recalcó que "Rusia no tiene tales planes ni intenciones".

Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a las autoridades afganas con graves consecuencias si se niegan a entregar a Estados Unidos la base aérea de Bagram.

La base de Bagram fue abandonada por el ejército de Estados Unidos en 2021 después de su presencia allí durante 20 años tras la guerra para expulsar a los talibanes y los autores de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Posteriormente, la base fue saqueada antes de la entrada de las fuerzas afganas.

Desde la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, países vecinos y aliados tratan de volver a colocar al país en el tablero internacional para asegurar la estabilidad en la región.